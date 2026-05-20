ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಬೇಕು ಎಂದ ಕಂಗನಾ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭೋಪಾಲ್ ಹಾಗೂ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ಕಿರುಕುಳದಿಂದಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಘಟನೆಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 'ಮದುವೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ' ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ದಿನವೂ ದುರಂತದ ಸುದ್ದಿಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ದುರಂತದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ದುರದೃಷ್ಟಕರವೆಂದರೆ, ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಪೋಷಕರು ಮಗಳ ಮಾತನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಮಹಿಳೆಯರೇ, ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ನೀವು ಇಂತಹದ್ದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾದ ನಂತರವೇ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಏನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮಇಷ್ಟದ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಡಿ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನು?

ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ 33 ವರ್ಷದ ತ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ಎಂಬುವವರು ಗಂಡನ ಮನೆಯವರ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತ್ವಿಶಾ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅವರ ಪತಿ ಸಮರ್ಥ್ ಸಿಂಗ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪಾರಾದರು. ಇಂತದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷದ ದೀಪಿಕಾ ನಾಗರ್ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಅತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಈ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರು ಗಮನವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.