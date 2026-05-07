ಜೂನ್‌ 12ಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ

ಕಂಗನಾ ರನಾವತ್ ನಟನೆಯ 'ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ' ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 12ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯು ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕುರಿತಾದ ಕಥೆ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮನೋಜ್ ತಪಾಡಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆಯನ್ನು ಮನೋಜ್ ಅವರೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 'ಇದು ನಿಜವಾದ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಸಿನಿಮಾ. ಇಂತಹ ಕಥೆಯ ಭಾಗವಾದ ಹೆಮ್ಮೆ ನನಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಂಗನಾ.</p>.<p>ಪೆನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಡಿ ಜಯಂತಿಲಾಲ್ ಗಡ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ಪರಮಹಂಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. 'ಈ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಜನರ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದೆ. ದೇಶದೊಳಗಿನ ಸದೃಢವಾದ ನಾರಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರವು ತೋರಿಸಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಜಯಂತಿಲಾಲ್. ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್, ಸ್ಮಿತ ತಂಬೆ, ಅಮೃತ ನಾಮ್ದೇವ್, ಇಶಾ ಡೇ, ಪ್ರಿಯಾ ಬೆರ್ಡೆ, ಆಶಾ ಶೆಲ್ಲರ್, ಸುಹಿತ ಥಾಟ್ಟೆ ಮುಂತಾದವರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.