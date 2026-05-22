ಕೊರಳಲ್ಲಿ ತಾಳಿ, ವಿವಾಹ ವದಂತಿ: ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಅವರು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ವಿಡಿಯೊವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಊಹೆಗಳಿಗೆ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಅವರು ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 'ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ?' ಎಂಬ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕಂಗನಾ, ' ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರೋ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಏನಿದು ಘಟನೆ</strong></p><p>ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರವಿರುವ ಹಾಗೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಳೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮದುವೆಯಾದ ವಧುವಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ನಟಿ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ವಿವಾಹವಾಗಿರಬಹುದೆಂಬ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಗನಾ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. </p>.<p>'ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೊ ದೇಶದ ತುಂಬಾ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕರೆಗಳೂ ಬಂದಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ವಧುವಿನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ವಿಷಯವೇ?, ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ', ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಗನಾ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಟಿ, 'ಚಿರಾಗ್ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಾತ್ರ. ಅವರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿ –ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ 10 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಗೆಳೆಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಎಎನ್ಐನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. </p><p>ಕಂಗನಾ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ 'ಮಿಲೇ ನಾ ಮಿಲೇ ಹಮ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಂಗನಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ, ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.