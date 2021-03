ನಾನು ಬೇಡದ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಾಗಿದ್ದೆ: ಕಂಗನಾ ಹೇಳಿದ ಕಥೆ

ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರನೌಟ್‌ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಷ್ಠುರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮೂಲಕವೇ ಹಲವರನ್ನು ತಿವಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಿರುವ ಕಂಗನಾ ತಾವು ಬೇಡದ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಾಗಿದ್ದೆ ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

I think @KanganaTeam must get an award only for her relentless energy, working non-stop, doing amazing films after films, during the toughest Covid period. Imagine from Jayalalita to action to Air Force... a kind of life to die for. A lot of young actors must learn from her. https://t.co/tKEP6z9CeX

ನಟಿ ಕಂಗನಾ ಅವರ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರತೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿವೇಕ್‌ ಅಗ್ನಿ ಹೋತ್ರಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್‌ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಂದಿಗೆ ಕಂಗನಾ ರೀಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

I was an unwanted girl child, today I work with best and passionate filmmakers, artists and technicians. I love my work, not for money, not for fame. When best of the world look at me and say ‘only you can do it’ I know I may have been unwanted but I was needed. Much needed ❤️ https://t.co/BZKnPUfXfI

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 28, 2021