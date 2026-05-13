ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಚಿರಋಣಿ: ದಿಲೀಪ್‌ ರಾಜ್‌ ನೆನೆದು ನಟಿ ಮಲೈಕಾ ಭಾವುಕ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಚಂದನವನದ ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರು (ಮೇ 13) ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಹಿಟ್ಲರ್ ಕಲ್ಯಾಣ'ದಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಮಲೈಕಾ ವಾಸುಪಾಲ್ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ದಿಲೀಪ್ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಅವರು, 'ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ನನ್ನ ನಟನೆ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಈಗಲೂ ನಂಬಲೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮಲೈಕಾ ಅವರು 'ಹಿಟ್ಲರ್ ಕಲ್ಯಾಣ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಲಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಡಿ2ಆರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಜೊತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು.</p><p>2021ರಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಎಜೆ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರ ನಟನೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>