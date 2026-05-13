ಡಬ್ಬಿಂಗ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿಯೆತ್ತಿದ್ದರು ನಟ ದಿಲೀಪ್‌ ರಾಜ್

ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದ್ದ ನಟ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ (47) ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಟನೆ, ನೃತ್ಯ, ನಿರ್ದೇಶನ, ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ದಿಲೀಪ್ ಅವರು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುಧಾ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. 2021ರ ಆಗಸ್ಟ್ 19ರಂದು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಜತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ಪೂರ್ಣಪಾಠ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಹಿಟ್ಲರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?

ಹಿಟ್ಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹೊಸತೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಆ ಹೆಸರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಜನಜನಿತವಾಗಿದೆ. ಆ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಕಾಣುವ ದೃಶ್ಯ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನೊಬ್ಬ ನಿರಂಕುಶ ಅಧಿಕಾರಿ. ಅವನ ಜೊತೆ ಹೆಣಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಂತಹ ಹೆಸರಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನನಗೂ ವಾವ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದೇ ಅನಿಸಿತು. ಧಾರಾವಾಹಿ ನಾಮಕರಣ ಕೂಡ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ 'ಹಿಟ್ಲರ್ ಕಲ್ಯಾಣ'ಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆವು. ಹಿಟ್ಲರ್ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಹೆಸರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಇದ್ದವು. ಇದು ಹಿಂದಿಯ ರಿಮೇಕ್ ಕಥೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಹೆಸರಿನ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ನಾಯಕಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಹೆಸರಿಡಬೇಕಾ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದೆವು. ಹಿಟ್ಲರ್ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದೇ ಹೆಸರು ಅಂತಿಮವಾಯಿತು.

ಕ್ರಿಯೆಟಿವ್, ರಿಮೇಕ್, ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದಾರಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ?

ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಮೂಲಭಾವ– ಮೂಲಕಥೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿ– ತಪ್ಪು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಹೊಸತರ ಮಿಡಿತ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮದು, ನಮ್ಮತನ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ನಾವೇನೂ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇನೆ. ರಿಮೇಕ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಭೂಮಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದರ ಮೇಲೊಂದು ನಮ್ಮ ನೆಲೆ ಆವಿರ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಕಥೆಯ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರಕ್ಕೆ ದೇಸಿಯತೆಯ ಜೀವ ತುಂಬಿ ನಮ್ಮ ಸೊಗಡಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪಾತ್ರ– ಕಥೆ– ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗದಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪರಿಚಯಿಸುವುದಾರೆ...

ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ನಾನು ಮೂರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲು ನಾಟಕ, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೂರು ಬಗೆಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ರಂಗಭೂಮಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚು. ವೇದಿಕೆ ನೀಡುವ ಅನುಭವ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಗಲಿ ಲೈಟ್ ಆಗಲಿ ನೀಡುವು