ಬಯಸದೆ ಬಂದ ಭಾಗ್ಯ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ?

<p><strong>ದೀರ್ಘ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ?</strong></p><p>ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜಿ ಇದ್ದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದಾದರೂ ಸರಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೂ ಇದೆ. ಈಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನೋಡಿದ ನಂತರವೇ ಒಪ್ಪುವುದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುವ ತನಕ ಅರ್ಪಣೆಯ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತಂಡ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಯ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.</p><p>ನಾನು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು. ಅವರು ಮರ್ಯಾದೆ ರಾಮಣ್ಣದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಾಗ ಬೇಡ ಎಂದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಎಂದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನು ‘ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ’ ಎಂದರು. ನಾನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಬಿಜಿ ಇದ್ದೇನೆ ಬೇಡ ಎನ್ನುವ ವಾದ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಪಾತ್ರ ಎಂದರು. ತಕ್ಷಣ ಕಿವಿ ಚುರುಕಾಯಿತು. ಏನು ಪೈಲ್ವಾನ್ ಎಂದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ತಕ್ಷಣ ತಂಡವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇದರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ.</p><p><strong>ಪೈಲ್ವಾನ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದಿರಿ?</strong></p><p>ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಪೆಲ್ವಾನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಿನ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಖಾಡ’ ಗರಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ತರಬೇತುದಾರ ಮಧು ಅಣ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಈಗಲೂ ತಾಲೀಮು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ. ‘ಕುಂಭ ರಾಶಿ’ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೂ ದೇಹ ಹುರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೆ. ಆಗ ಪೋಷಕರು– ಸಂಬಂಧಿಕರು ನನ್ನ ಜಿಮ್ಗಿರಿ ನೋಡಿ ಪೈಲ್ವಾನ್ಗಿರಿ ಮಾಡಬೇಕಯ್ಯ ಎಂದು ರೇಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಗರಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದಂಡ ಹೊಡೀಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋದವನು ಈಗಲೂ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬಿಡುವು ಸಿಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. ನಟಿಸಲ್ಲ, ಪೈಲ್ವಾನ್ ಆಗಿಯೇ ಬರುವೆ ಎನ್ನುವ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ತಯಾರಾದೆ. ಕೆಲವೇ ಕಂತುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇದು ನನ್ನನ್ನು 15 ವರ್ಷ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ.</p><p><strong>ನಟನೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ?</strong></p><p>ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಕ್ರೀಡಾ ಪಟು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕರಾಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್ ನೋಡಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಎ.ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಅಭಿನಯ ತರಂಗ ತಂಡ ಸೇರಿದೆ. ‘ಪಿಯುಸಿ’ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಯಸದೆ ಬಂದ ಭಾಗ್ಯ. ನನಗೆ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕನಸು. ಇಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಸ್ ಆಗಬಹುದು, ಕಳ್ಳ, ವೈದ್ಯ, ರೋಗಿ ಎಂತಹ ಅವಕಾಶ ಅಂದರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಬಹುದು. ಬಂದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉಡಾಫೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಹೇಗೂ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮನಸಿಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ. ಕಠಿಣವಾಗಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ. ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಪೋಷಕರು ಯಾವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಏಳು ಬೀಳು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ.</p><p><strong>ಮಾತಿನ ಕಲೆ ಹೇಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ?</strong></p><p>ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸತ್ಯ ಹೇಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮೂಲತಃ ಕನ್ನಡದವನೇ. ಎ.ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಆಗಿದ್ದರು. ಸ್ವತಃ ನಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ನನಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು. ‘ಪಿಯುಸಿ’ ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಸ್ಮರಣೀಯ. ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಸೀರಿಯಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ. ಹೊಸತನ ಇದ್ದಾಗ ಜೀವ ತುಂಬುವುದು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪೈಲ್ವಾನ್ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.</p><p><strong>‘ಮರ್ಯಾದೆ ರಾಮಣ್ಣ’ ವಿಶೇಷ ಏನು?</strong></p><p>ಅಮ್ಮ ಮಗನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆ. ನಮ್ಮ ನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ. ದೇಸಿ ಆಟದ ಪೈಲ್ವಾನ್ಗಿರಿ ಇದೆ. ಅಳಿದಿರುವ ಗರಡಿ ಮನೆಯ ವೈಭವ ತಿಳಿಯಲು ತಾಯಿ ಮಡಿಲ ಮಮತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.</p>.<p><strong>(ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಕರ ನುಡಿಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ, ಕುತೂಹಲಕರ ಕತೆ–ಕಾದಂಬರಿಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಧಾ ಓದಿ)</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>