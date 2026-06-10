ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ...

<p><strong>‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ’ದ ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಜೂನ್ 19ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 19 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು, ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರಾದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಿವಿಧ ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸದಸ್ಯರು ವೋಟ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಜನಮೆಚ್ಚಿದ ನಟ, ನಟಿ, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಹಾಡು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹಾಕುವ ವೋಟ್ ವಿಜೇತರನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಿದೆ. ಇದೀಗ ‘ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟಿ’ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಮಯ.</strong></p>.<p><strong>ಶ್ರುತಿ</strong> </p>.<p>‘ಎಕ್ಕ’ ಹಾಗೂ ‘ಮಾದೇವ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ನಟನೆಗಾಗಿ ಇವರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಎಕ್ಕ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಗನನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡುವ ತಾಯಿ ‘ರತ್ನ’ಳಾಗಿ ಹಾಗೂ ‘ಮಾದೇವ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ನಟನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ್ದರು. ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಅವರು ‘ಕರ್ಪೂರದ ಗೊಂಬೆ’ಯಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದವರು. ‘ಆಸೆಗೊಬ್ಬ ಮೀಸೆಗೊಬ್ಬ’ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಇವರ ಸಿನಿಪಯಣ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ‘ಶೃತಿ’, ‘ಗೌರಿ ಗಣೇಶ’, ‘ಸಿಂಧೂರ ತಿಲಕ’, ‘ಗಟ್ಟಿಮೇಳ’, ‘ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ’, ‘ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಹೈವೇ’, ‘ರಾಮ ಶಾಮ ಭಾಮ’, ‘ವೇದ’ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳ, ತೆಲುಗಿ ಸೇರಿ 150ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p><strong>ಹರಿಣಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್</strong> </p>.<p>‘ಎಕ್ಕ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ನಟನೆಗಾಗಿ ಇವರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನವರಾದ ಇವರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ. ಸಂಗೀತದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಇವರು ಟಿ.ಎನ್.ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ‘ಮೀರ ಮಾಧವ ರಾಘವ’ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ‘ಬೆಂಕಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಸತತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ‘ದೂರದರ್ಶನ’, ‘ಕೆರೆಬೇಟೆ’, ‘ಶಾಖಾಹಾರಿ’, ‘ಎಕ್ಕ’, ‘ರಕ್ತ ಕಾಶ್ಮೀರ’, ‘ವಿಕಲ್ಪ’, ‘ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಪದಕಿ ನಿರ್ದೇಶಕದ ‘ಎಕ್ಕ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಇವರು ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಪಾತ್ರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ‘ರಕ್ಕಿ’ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಇವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p><strong>ಶೃತಿ ಹರಿಹರನ್</strong> </p>.<p>‘ದೂರ ತೀರ ಯಾನ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ನಟನೆಗಾಗಿ ಇವರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇವರು ‘ನಾತಿಚರಾಮಿ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ನಟನೆಗಾಗಿ 66ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದವರು. ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದು ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಇವರು ‘ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪನಿ’ ಎಂಬ ಮಲಯಾಳ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. ‘ಲೂಸಿಯಾ’ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ‘ದ್ಯಾವ್ರೆ’, ‘ರಾಟೆ’, ‘ಜೈ ಮಾರುತಿ 800’, ‘ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು’, ‘ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮನಸುಗಳು’, ‘ಹಂಬಲ್ ಪೊಲಿಟೀಷಿಯನ್ ನೋಗರಾಜ್’, ‘ಹೆಡ್ಬುಷ್’ ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ‘ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ’, ‘ಎನ್ಎಚ್ 66’ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p><strong>ರೂಪ ವರ್ಕಾಡಿ </strong></p>.<p>‘ಮಿಥ್ಯ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ನಟನೆಗಾಗಿ ಇವರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇವರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಅವರ ‘ಸಂಸಾರದ ಸರ್ಕಸ್’ ಎಂಬ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿಪರ ನಾಟಕ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಸುಮಾರು 27 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತುಳು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳ 700ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಬಿರ್ಸೆ’ ಎಂಬ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಇವರು ತುಳು, ಕನ್ನಡ, ಬ್ಯಾರಿ, ಅರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 85ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಟಿಸಿದ ‘ಬ್ಯಾರಿ’, ‘ಜೀಟಿಗೆ’ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ‘ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕತೆ’, ‘ಲುಂಗಿ’, ‘ಮಿಥ್ಯ’, ‘ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ’, ‘ಮಡಮಕ್ಕಿ’, ‘ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಪ್ರಸಂಗ’ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ವಿದ್ಯಾ ಮೂರ್ತಿ</strong> </p>.<p>‘ಭಾವ ತೀರ ಯಾನ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ನಟನೆಗಾಗಿ ಇವರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಡಿಕೇರಿಯವರಾದ ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗಭೂಮಿ, ಕಿರುತೆರೆ, ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಕಲಾವಿದೆ. ಕಳೆದ 31 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಇವರು ಇನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಂಗ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳು, ರೇಡಿಯೊ ನಾಟಕಗಳು, ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು, ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಮುಕ್ತ’, ‘ಶಕ್ತಿ’, ‘ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ’, ‘ಗೃಹ ಭಂಗ’, ‘ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು’, ‘ಮಗಳು ಜಾನಕಿ’, ‘ಹಿಟ್ಲರ್ ಕಲ್ಯಾಣ’ ಇವು ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು. ‘ಸ್ಪರ್ಶ’, ‘ಚಾರ್ ಮಿನಾರ್’, ‘ಕಿಚ್ಚ’, ‘ಪೃಥ್ವಿ’, ‘ವಂಶಿ’, ‘ಶಿವಾಜಿ ಸುರತ್ಕಲ್ 1 ಮತ್ತು 2’, ‘ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್’, ‘ಮತದಾನ’, ‘ಮನದ ಕಡಲು’, ‘ರೂಬಿ ಕ್ಯೂಬ್’ ಮುಂತಾದವು ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳು. ‘ಭಾವ ತೀರ ಯಾನ’ದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ‘ಕರಾವಳಿ’, ‘ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಜಾಣರಲ್ಲ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿವೆ. </p>.<p><strong>ಉಮಾ ವೈ.ಜಿ.</strong></p>.<p>‘ಹೆಬ್ಬುಲಿ ಕಟ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ನಟನೆಗಾಗಿ ಇವರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಸಮೀಪದ ಬೋಡೇನಹಳ್ಳಿಯ ಇವರು ಜನಪದ ಹಾಡುಗಾರ್ತಿ. ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ‘ಆದಿಮ’ ಮತ್ತು ‘ನೀನಾಸಂ’ನಂತಹ ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಕನ್ನಡ ಕೋಗಿಲೆ’ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಒಂದು ಶಹರದ ಸುತ್ತ’ ಎಂಬ ನಾಟಕವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಪಾಲಾರ್’, ‘ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು’, ‘ಧೂಮಂ’, ‘ರಮೇಶ ಸುರೇಶ’, ‘19.20.21’, ‘ವರ್ಣಪಟಲ’, ‘ಚೆಲುವನ ಪರಂಗಿ ಗಿಡಗಳು’, ‘ಹೆಬ್ಬುಲಿ ಕಟ್’, ತೆಲುಗಿನ ‘ಸಿನಿಮಾ ಬಂಡಿ’, ‘ಮಂತ್ ಆಫ್ ಮಧು’, ‘ಶುಭಂ’ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಎರಡು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೆರೆಕಾಣಲಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br>260610-51-1475322818</p>