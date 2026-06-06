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ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ: ‘ಕಥೆ ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಓಡಲ್ಲ’

ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಜೂನ್ 2026, 2:24 IST
Last Updated : 6 ಜೂನ್ 2026, 2:24 IST
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Comments
ಹೊಸಬರ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿವೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು
– ಥಾಮಸ್‌ ಡಿಸೋಜ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಮಾಲೀಕ
ನಾವು ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ 25 ದಿನ ಓಡಿದರೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡಬಾರದು. ಅದರ ಬದಲು ನೂರು ದಿನ ಓಡುವವರೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು
– ನಿರಂಜನ್, ನಿರ್ಮಾಪಕ
ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಾಗ ಇರುವ ದಾರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು .
– ಸಿಂಧು ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ, ನಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ
ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಸೀಮಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ
– ಶ್ರೀನಿಧಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ನಿರ್ದೇಶಕ
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಹೊಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಪಡೆದು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರೆ ಜನ ಮೆಚ್ಚುವ ಚಿತ್ರ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ
– ರವಿಚಂದ್ರ, ನಿರ್ಮಾಪಕ–ವಿತರಕ
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