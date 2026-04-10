‘ಸಿನಿಮಾಗೆ ಶಾಪವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ರೂಪ’

ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು?

ಬದಲಾವಣೆ ಜಗದ ನಿಯಮ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹಿಂದಿನಂತಿಲ್ಲ. ಒಟಿಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗವೂ ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ನಾವು ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದವರು ವಿರಳ. ಈಗ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟರಷ್ಟೇ ಜನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಯಿತೋ ಆಗಲೇ ಅದು ಬಹುತೇಕ ಸತ್ತಿತು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿರುವುದು ವರಕ್ಕಿಂತ ಶಾಪವೇ ಹೆಚ್ಚು. ಪೈರಸಿಗೂ ಸುಲಭವಾಯಿತು. ನೆಗೆಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣವಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಲ್ ₹11 ಸಾವಿರವಿತ್ತು. ಈಗ ಇವುಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಮೊಬೈಲ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಐದಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ವಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಜನಕ್ಕೆ ಈಗ ಬೇಡಿಕೆಗಿಂತ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೇ ಕೆಲವರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೆರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದವರು ಏಕಾಏಕಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರ ಗುರುಗಳ ಬಳಿ ಹತ್ತಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈಗ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಟೆರರ್' ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರಂಜನ್ 17 ವರ್ಷ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇಂಥ ಶಿಸ್ತಿನ ಕಲಿಕೆಯ ಪಯಣ ಅಗತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು, ನಿಯಂತ್ರಕರು ಇಲ್ಲ. ನಿರ್ಮಾಪಕರ ತಲೆಕೆಡಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಎಂಬ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂತು...

ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಅಷ್ಟೇ. ಹಿಂದೆಯೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ನನಗೆ ಇಂಥ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬೇರೆ ಹೀರೊಗೆ ಹೋಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಇವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗೆದ್ದಿವೆ, ಕೆಲವು ಸೋತಿವೆ.

ಒಂದು ಭಿನ್ನವಾದ ಪಾತ್ರ. ಆತನಿಗೆ ಅವನದ್ದೇ ಆದ ಸಿದ್ಧಾಂತವಿದೆ. ಆತ ನಾಯಕನೋ, ಖಳನಾಯಕನೋ, ಆತ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಅವನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕು. ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ...

ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ, ಆದರೆ ರೌಡಿ ಪಾತ್ರ ಬೇಡ. 'ವೀರ ಕಂಬಳ'ದಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ಡಾನ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಆ ಡಾನ್ನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಮಾಡಲು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆ ಕಥೆಯ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೇಳಿ ಬಳಿಕ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಕಳೆದ ವಾರ ಇಬ್ಬರು ಹೊಸಬರು ಕಥೆ ಹೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಬಳಿ