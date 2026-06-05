Entertainment | ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನ

<p>‘ಎಲ್ಲೋ ಜೋಗಪ್ಪ ನಿನ್ನರಮನೆ’ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿರುವ ಹಯವದನ ಮೂಲತಃ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯವರು. ‘ಶುಭಮಂಗಳ’, ‘ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ’, ‘ನಾಗಿಣಿ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸಿದ್ಧ ‘ಮೂಡಲಮನೆ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ‘ಮುಕ್ತ’, ‘ಮಳೆಬಿಲ್ಲು’, ‘ಮಿಂಚು’ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಹಾಗೂ ‘ಮೀರಾ ಮಾಧವ ರಾಘವ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ನಂತರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ತಮ್ಮದೇ ‘ಕೃಷ್ಣಛಾಯಾ’ ಸಂಸ್ಥೆಯಡಿ ‘ಮಧುಬಾಲ’, ‘ನಾಗಿಣಿ’, ‘ಕಮಲಿ’ ಮತ್ತು ‘ಆಕಾಶದೀಪ’ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ’ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಂ. ಮೂಲತಃ ತುಮಕೂರಿನವರು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ತಜ್ಞರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ‘ಪಿನಾಕ ಸ್ಟುಡಿಯೋ’ ಮೂಲಕ ‘777 ಚಾರ್ಲಿ’, ‘ಅವನೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ’ ಸೇರಿದಂತೆ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಅವರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್, ‘ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗ್ ಒಂದ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ’, ‘ಬಹುಪರಾಕ್’ ಹಾಗೂ ‘ಆಪರೇಷನ್ ಅಲಮೇಲಮ್ಮ’ ಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ದೇಶನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೂಲಕ ಅನುಭವ ಗಳಿಸಿದ ಅವರು, ಬಳಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ಜಂಗಲ್ ಮಂಗಲ್’ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿರುವ ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರಿನವರು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಬಿಎಂ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅವರು, ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರರಂಗದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಆರನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದ ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಕಲಾಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘ ನಂಟಿದೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ‘ಜಂಗಮ ರಂಗ’ ತಂಡದ ಮೂಲಕ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅವರು, ನಂತರ ನಿರ್ದೇಶನ ಕ್ಷೇತ್ರದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು. ‘ಚುಕ್ಕಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ದೃಶ್ಯಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅವರು, ಅನೇಕ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ತುಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಅನಾಮಧೇಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್’ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಗರ್ ಕುಮಾರ್ ಮೂಲತಃ ಶಿವಮೊಗ್ಗದವರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರುವ ಅವರು, ಐಒಎಸ್ ಡೆವಲಪರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪಾಠ ಕಲಿತರು.</p>.<p>ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ‘ವರದಿ’ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಚಯಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವ ಸಾಗರ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಲಯದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನೇ ತಂಡವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ‘ಅನಾಮಧೇಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ದಸ್ಕತ್’ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರರಾದ ಇವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇಣೂರಿನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಮೊದಲನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹಾಸ್ಯನಟನಾಗಿ ಇವರು ಪರಿಚಿತರು. ‘ಕನಸು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ’ ಸಿನಿಮಾದ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ‘ಐ ಲವ್ ಯು’, ‘ಮಹಾನವ್ಯ’, ‘ಕಾನೂರಾಯಣ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಮಾಯೆ’, ‘ವನಜ’ ಎಂಬ ವೆಬ್ಸರಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸದ್ಯ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾವೂ ಕೂಡಿದೆ.</p>.<p>‘ಮಿಥ್ಯ’ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿಯ ಇವರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದವರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿರ್ದೇಶನದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು. ಸಹಾಯಕ, ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರದಿದ್ದರೂ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳೇ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲಿಕೆಗೆ ನೆರವಾಯಿತು. 2017ರಲ್ಲಿ ಪರಂವಃ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ‘ಏಕಂ’ ಎಂಬ ವೆಬ್ಸರಣಿ ಹಾಗೂ ‘ಮಿಥ್ಯ’ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ‘ಶಂಕರಾಭರಣ’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಇವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೇ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.</p>.<p>‘ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ’ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ–ಕೇರಳ ಗಡಿಭಾಗವಾದ ಮಂಗಳೂರು ಸಮೀಪದ ತೂಮಿನಾಡಿನವರಾದ ಇವರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣಬಳಿಯುವ ಪೈಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ವೃತ್ತಿ ಜೊತೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ‘ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ’ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾಟಕಗಳ ಬರವಣಿಗೆ, ನಟನೆ, ನಿರ್ದೇಶನದತ್ತ ವಾಲಿದರು. ‘ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ‘ಗರುಡ ಗಮನ ವೃಷಭ ವಾಹನ’, ‘ಕಥಾಸಂಗಮ’, ‘ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆ ಹನಿಯೇ’ ಹಾಗೂ ‘ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ’ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದತ್ತ ಇದ್ದ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ‘ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ’ಗೆ ನಾಂದಿಯಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-51-954637675</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>