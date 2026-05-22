‘ನೀನಿದ್ದರೆ’ ಎಂದ ಹೊಸಬರು

ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರುವ ಮೊದಲೇ ಟೀಸರ್, ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವಾಡಿಕೆಯಂತಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ವತಯಾರಿ ಕೂಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಸಬರ ತಂಡವೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯಾಗಿ 'ನೀನಿದ್ದರೆ' ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ.

ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಸಿರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊರತಂದಿದೆ. ನಟ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಹಾಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಸಿರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಸುರೇಶ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.

'ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ವತಯಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹೊರತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಹಾಡು ಮಾಡುವುದೆಂದು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಇದನ್ನೆ ಏಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆದರೆ, ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರಲಿದೆ' ಎಂದರು ನಿರ್ದೇಶಕ.

ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ನೂರ್ ರ್ಬಟ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕನಾಗಿ ಅವಿಲ್ ರೋಡ್ರೀಗಸ್, ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕೆರನ್ ಪಿಂಟೋ ಹಾಗೂ ನಾಯಕನ ಹಳೆಯ ಪ್ರೇಯಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಮಿತಾ ಪಿಂಟೋ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೀತೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷೀಕಾಂತ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣ, ರಾಜೇಶ್ ಚೌಹಾಣ್ ಸಂಕಲನವಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ