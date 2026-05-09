‘ಕನ್ನಡ ಕುವರ’ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿ.ವಿ. ಶಿವಶಂಕರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ 'ಕನ್ನಡ ಕುವರ' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಮಾಲಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಿ.ವಿ. ಶಿವಶಂಕರ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನುಡಿನಮನ, ಪುಸ್ತಕ ಜನಾರ್ಪಣೆ, ಸಿ.ವಿ. ಶಂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಿರಿವಂತನಾದರೂ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲೆ ಮೆರೆವೆ, ಭಿಕ್ಷುಕನಾದರೂ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲೇ ಮಡಿವೆ' ಎಂಬ ಹಾಡು ಜನಜನಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಹಾಡು ಇರುವ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗ ಆರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ ಹಳೇ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪ್ರಿಂಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬೂದಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ನಾನೇ ನಟಿಸಿದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಂದು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಕುವರ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ ಶಿವಶಂಕರ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸರಳವಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದರು. ಹಣ, ಗಿಮಿಕ್ಗಳು ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಸರಳವಾಗಿ ಬದುಕಿದವರ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳು ಅವರ ಕಾಲಾನಂತರವೂ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಟಿ ಗಿರಿಜಾ ಲೋಕೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನನ್ನ ನೃತ್ಯಗುರುಗಳಾದ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಬದುಕಿನ ದಾರಿ ತೋರಿದವರು. ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು' ಎಂದು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಸಿ.ವಿ. ಶಿವಶಂಕರ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಭರವಸೆಯ ಬರಹಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತಿ ಕವಿರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ, ನಿಷ್ಣಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂದೂಪ್ ಸುಂಕದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮದನ್ ಪಟೇಲ್, ಪತ್ರಕರ್ತ ಸದಾಶಿವ ಶೆಣೈ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>