ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ-ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಆರತಕ್ಷತೆಗೆ ತೆರಳಿದ ಕನ್ನಡದ ತಾರೆಯರು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:00 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:00 IST
ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ತಾಯಿ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ-ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ

ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ತಾಯಿ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ-ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ-ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ

ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ-ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ 

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ-ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಆರತಕ್ಷತೆಗೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಭಾಗಿ

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ-ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಆರತಕ್ಷತೆಗೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಭಾಗಿ

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

