1ದಿನ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್, ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ–1 ಚಿತ್ರ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ

ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಟನೆಯ 'ಮಾರ್ಕ್' ಹಾಗೂ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ 'ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ–1' ಚಿತ್ರವು ಒಂದೇ ದಿನ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿವೆ. 

ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಟನೆಯ 'ಮಾರ್ಕ್' ಚಿತ್ರವು 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದದಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಸಾರ ಕಂಡಿತ್ತು. ಸದ್ಯ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 14ರಂದು (ಶನಿವಾರ) ಸಂಜೆ 6ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಾಹಿನಿಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. 

ಅದೇ ದಿನ 'ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ–1' ಚಿತ್ರವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ಅ. 31ರಂದು ಒಟಿಟಿಗೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಚಿತ್ರವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡಿದೆ. 

ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಮಾರ್ಚ್ 14ರಂದು (ಶನಿವಾರ) ಸಂಜೆ 6ಗಂಟೆಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. 'ಇದು ಬರೀ ಬೆಳಕಲ್ಲ, ದರ್ಶನ..' ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.