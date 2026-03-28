‘ಕಾರಾ’ದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಯಾದ ಮಮಿತಾ

<p>ಧನುಷ್ ಅಭಿನಯದ ತಮಿಳಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕಾರಾ'ದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯ ಫಸ್ಟ್ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಾಯಕಿ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಸೆಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಘ್ನೇಶ್ ರಾಜ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ ಏ.30ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. 'ಕಾರಾಸಾಮಿ' ಎಂಬ ಹತ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಮಿತಾ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಭಾವುಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಪೋಸ್ಟರ್ನಿಂದ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆ.ಎಸ್.ರವಿಕುಮಾರ್, ಜಯರಾಮ್, ಸುರಾಜ್ ವೆನ್ಞಾರಮೂಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುಭಾಷಾ ಕಲಾವಿದರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಿ.ವಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂಗೀತ, ಥೇನಿ ಈಶ್ವರ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.v</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>