‘ಚಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್’ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ 18 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ: ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್

<p>ಕಬೀರ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಚಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್’ ಸಿನಿಮಾ 2024ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು 18 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ನಟ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಆಧರಿತ ‘ಚಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್, ಒಲಿಂಪಿಕ್ನ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತ ‘ಮುರಳಿಕಾಂತ್ ಪೆಟ್ಕರ್’ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇದು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್, ‘ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಜಗತ್ತು ಮರೆತಿದ್ದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ವಿಜೇತನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ವರೆಗೂ ನಡೆಸುವ ಹೋರಾಟದ ಕ್ಷಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ರೋಚಕವಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮುರಳಿಕಾಂತ್ ಪೆಟ್ಕರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನಾನು ಸುಮಾರು 18 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಬರೀ ನಟನೆಯಲ್ಲ, ನಿಜ ಜೀವನದ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>18 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ? </strong></p><p>ಐಎಎನ್ಎಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೈಜ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ 14 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು.</p><p>ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ತರಬೇತುದಾರ ತ್ರಿದೇವ್ ಪಾಂಡೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ’ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್, ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳು ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿಯಂತೆಯೇ ಇತ್ತು’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>14 ತಿಂಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ 90 ಕೆಜಿಯಿಂದ 72 ಕೆಜಿಗೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುಷ್-ಅಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ 50 ರಿಂದ 60 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪುಷ್-ಅಪ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>