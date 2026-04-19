ಕಾರವಾರ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಶೈಲ್ ಪುತ್ರಿ ಈಗ ‘ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ’

ಒಡಿಶಾದ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿರುವ ಕಳಿಂಗ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 61ನೇ ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೋವಾವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಸಾಧ್ವಿ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಅವರು ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಳೆದ ಆವೃತಿಯ ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಫರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಿಕಿತಾ ಪೋರ್ವಾಲ್ ಅವರು 60ನೇ ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಇವರು 2027 ರ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>61ನೇ ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಫರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೆ 3 ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳು ತಲುಪಿದ್ದರು. ಸಾಧ್ವಿ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಅವರು ಗೋವಾವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ರಾಜನಂದಿನಿ ಪವಾರ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ವಿ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಅವರು ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವಿಜೇತ ಸಾಧ್ವಿ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿ-ಟೋನ್ಡ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಒಳಗೊಂಡ ಬಿಳಿ ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಗೌನ್ ತೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಗೌನ್ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಕೂಡ ಧರಿಸಿದ್ದರು. </p><p>ಸಾಧ್ವಿ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಅವರು ಕಾರವಾರದವರಾಗಿದ್ದು, ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ. ಸದ್ಯ 2026ರ 61ನೇ ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಾಧ್ವಿ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ವಿ ಅವರು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇತರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.