KD ಸಿನಿಮಾವೇ ಟ್ರೇಲರ್‌: ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್‌

ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'KD' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಹಿರಿಯ ನಟ ದತ್ತಣ್ಣ ಬುಧವಾರ (ಏ.22) ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪ್ರೇಮ್ 'ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾವೇ ಟ್ರೇಲರ್' ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಸಿನಿಮಾ ಏ.30ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಹೀರೊ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರೇ ಹೀರೊ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದವರು ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಸಮಯಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆ.ವೆಂಕಟ್ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕೆವಿಎನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ' ಎಂದರು ಪ್ರೇಮ್.</p>.<p>'ಮುಂಬೈನ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಧ್ರುವ ಅವರ ನಟನೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಮ್ ಎಂದರೆ 'ಬಜೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಎಳೆಯುತ್ತಾನೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಡುವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ 'KD' ಸಿನಿಮಾವೇ ಟ್ರೇಲರ್. ಪಾತ್ರಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕೊನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತ್ಯ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ' ಎನ್ನುತ್ತಾ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೇಮ್.</p>.<p>'ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಸಿಕರು ಕೈಹಿಡಿದಿರುವುದಕ್ಕೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ 93 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ, 'ನನ್ನ ಮನವಿ ಏನೆಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ನೀಡಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆಗಳು, ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದ್ದು. ಮಕ್ಕಳೂ ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೊಂಚ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>1970-75ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೈಜಘಟನೆ ಆಧಾರಿತ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಕಥೆ ಚಿತ್ರಲ್ಲಿದ್ದು, ಆರು ಹಾಡುಗಳಿವೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ವಿಲಿಯಂ ಡೇವಿಡ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.v</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-51-719939075