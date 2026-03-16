ಏ.30ಕ್ಕೆ ಕೆ.ಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಖಚಿತ: ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್‌

ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ನಟನೆಯ 'ಕೆ.ಡಿ' ಚಿತ್ರದ 'ಸರ್ಸೇ ಸರ್ಸೇ ನಿನ್ನ ಸೆರಗಾ ಸರಿಸೇ' ಹಾಡು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಏ.30ಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬರುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಿಸಿದ್ದೆವು. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. 'ಜನ ನಾಯಗನ್', 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಆದರೆ 'ಕೆ.ಡಿ' ದಿನಾಂಕ ಆಗಲೇ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಂದೇ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ' ಎಂದರು ಪ್ರೇಮ್. </p>.<p>'ಸರ್ಸೇ ಸರ್ಸೇ ನಿನ್ನ ಸೆರಗಾ ಸರಿಸೇ' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಚಿತ್ರದ ಖಳನಾಯಕ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಜತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಂಗರಾಜನ್ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ನಾಲ್ಕನೆ ಹಾಡಿದು. ಚಿತ್ರದ ಮೂರು ಹಾಡುಗಳೂ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಇದೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಣ' ಎಂದರು ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ.</p>.<p>'ದಕ್ಷಿಣ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ನಾನು ಕೇವಲ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿಯಲ್ಲ, ನಟಿ ಕೂಡ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವೆ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟೆ. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವೆ. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದರು ನೋರಾ ಫತೇಹಿ. </p>.<p>ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್, ನಾಯಕಿ ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸುಪ್ರೀತ್ ಮುಂತಾದವರು ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರವಿಚಂದ್ರನ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.