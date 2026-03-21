ಸರ್ಸೆ.. ಸರ್ಸೆ.. ಏನಿದು ವರಸೆ? ಯಾರು ಏನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ?

<div><div class="bigfact-title">ಸರ್ಸೆ ಸರ್ಸೆ</div><div class="bigfact-description">‘ಕೆ.ಡಿ– ದಿ ಡೆವಿಲ್’ ಸಿನಿಮಾದ, ತೀವ್ರ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ‘ಸರ್ಸೆ ಸರ್ಸೆ...’ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ಪ್ರೇಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.</div></div>.<p>ಶೃಂಗಾರಕ್ಕೂ ಅಸಭ್ಯತೆಗೂ ಅಂತರವಿದೆ</p><p>ಸರ್ಸೇ... ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಭೋಗದ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದೇ ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಚಾರ. ಪುರುಷರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆಯೇ?</p><p>ಸ್ತ್ರೀಯರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹದ್ದು ಮೀರುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ. ಅಸಭ್ಯತೆಯ ಪರಮಾವಧಿಯಂತಿರುವ ಇಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾದರೂ ಏನಿದೆ? ಪ್ರೇಮ್ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಂತೂ ಇದು ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ರಂಡೆ-ಮುಂಡೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದಬಳಕೆ ಮಾಡಿ, ಅದು ಜಾನಪದ ಸೊಗಡು ಎನ್ನುವ ತೇಪೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು. ಒಂದೆಡೆ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಎಂದು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ನೋಡುವ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಪೀಡಿತ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಇತ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಅಸಭ್ಯದ ಮಾತುಗಳು ಹಾಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಳವಳಕಾರಿ.</p><p>ಇನ್ನು, ಈ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅವರನ್ನಷ್ಟೇ ಕೆಲವರು ದೂಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದವರು, ಹಾಡಿದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರರೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಲ್ಲ, ಅಭಿರುಚಿ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವುದರ ನಡುವೆಯೇ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೀಳುಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಹ್ಯವಲ್ಲ. ಹೊರರಾಜ್ಯದವರು ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಲೇವಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಮುಜುಗರಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಶೃಂಗಾರಕ್ಕೂ ಅಸಭ್ಯತೆಗೂ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅಂತರವಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವರು ಬರೆದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವಿಚಾರ ಇರಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂದರೆ, ಖಂಡಿತ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅಸಭ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ; ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ತಾವು ಬಾಟಲಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಎಂದು ಪ್ರೇಮ್ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಗೌರವವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಾತು. ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದಾದರೆ, ಸಮಾಜ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಯೋಚಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.</p><p>ಸಮುದ್ಯತಾ ಕಂಜರ್ಪಣೆ, ಲೇಖಕಿ, ಕವಯತ್ರಿ</p>.<p>ಹಿರಿಯ ನಟರ ಮೌನ ಸರಿಯಲ್ಲ</p><p>‘ಸೆರಗು ಸರ್ಸೆ’ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿರುವ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅವರಂತಹ ನಟಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆಯೇ ವಿನಾ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರಂತಹ ಹಿರಿಯ ನಟರು ಇಂತಹ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಮಾಜ ಏಕೆ ಮೌನ ತಾಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ನಟರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.</p><p>ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ, ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಾಗ ನಟಿಯರಿಗೆ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರಿಗಿರುವ ಸೃಜನಶೀಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿರೋಧ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಶ್ಲೀಲತೆಯು ಮಿತಿ ಮೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ನಾವು ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು.</p><p>ಹಿಂದೆ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಮಿಶ್ರಣ ಇರುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಬರೀ ಅಶ್ಲೀಲತೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಿಂದ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅಂತಹ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಯಿತು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಏನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಇಂತಹ ಅಶ್ಲೀಲ ಹಾಡುಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಿತ್ರರಂಗವು ಕೇವಲ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮೆರೆಯಬೇಕಿದೆ.</p><p>ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿ, ಕಾದಂಬರಿಗಾರ್ತಿ, ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶಕಿ</p>.<p>ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ</p><p>ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ‘ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದರು, ‘ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿ ಹಲವರು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದರು. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ‘ಪೃಥ್ವಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರರಂಗವು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪ್ರಭಾವ ಅಗಾಧ.</p><p>ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಳ್ಳೆಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯವಿರುವ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ‘ಸರ್ಸೆ ಸರ್ಸೆ’ ಹಾಡು ಸಭ್ಯತೆಯ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮುನ್ನ ಅವರು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇದೊಂದು ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ, ಜನ ಕೇಳಿ ಮರೆತು<br>ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರೇಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜನ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿಯೋ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳು ಜನರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ, ಜನ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಇದೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಮಾಜದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಗೌರವವನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದೇ ಪರಿಭಾವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಕಲೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನಾಕಾರರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯೂ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಏನನ್ನು ದಾಟಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಅರಿವಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಜನರು ‘ಸರ್ಸೆ ಸರ್ಸೆ’ ಹಾಡಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಇಂತಹ ಅಶ್ಲೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿ.</p><p>ಮಂಜುಳಾ ಜಿ.ಎಚ್., ವಿಮರ್ಶಕಿ, ಕಥೆಗಾರ್ತಿ</p>.<p>ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ!</p><p>ಮಹಿಳೆಯರ ಘನತೆಗೆ ಕುಂದು ತರುವ ಮತ್ತು ಅಶ್ಲೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯವಿರುವ ಹಾಡುಗಳು ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 354ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಹಿಂದಿನ 25-30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲಾತ್ಮಕತೆ ಇಂದು ‘ಪೋರ್ನ್’ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯ. ಬರೀ ಹಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಹಾಡುಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.</p><p>ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟಿ.ವಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅಶ್ಲೀಲ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ, ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಚೈಲ್ಡ್ ಲಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಓಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಶ್ಲೀಲ ಸರಕು ಹೆಚ್ಚಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ನಟರು ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಚೇಷ್ಟೆಯಂತಹ ಸಮಾಜವಿರೋಧಿ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಪ್ರತಿಭಾ ನಂದ ಕುಮಾರ್ ಕವಯಿತ್ರಿ, ಪತ್ರಕರ್ತೆ</p>.<p>ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ</p><p>ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡು ಬರೆದಿರುವೆ. ತಾಯಿ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ನನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿವೆ. ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವೆ. ಜನರು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಋಣಿ. ‘ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ’ ಹಾಡನ್ನು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಬರೆದೆ. ಬಾಟಲಿ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ರೂಪಕಗಳಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರೆದ ಸಾಹಿತ್ಯವಿದು. ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನೋಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಅಶ್ಲೀಲ ಎಂಬಂತೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ಹಾಡಿನಿಂದ ನೊಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದವರಿಗೂ ನೋವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಹಾಡನ್ನು ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ.</p><p>ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸುವವರು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬರೆಯಬೇಕು. ಹಾಗಂತ ಕೀಳು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿ ಬರೆಯಬಾರದು. ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ, ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕದಂತೆ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಲಾಯಿತು. ನನ್ನ ಈ ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೋವಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನೋಯಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟುವ, ಅದರಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗಿಲ್ಲ.</p><p>ನಾವು ಲಿರಿಕಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಇದರ ದೃಶ್ಯರೂಪ ನೋಡಿದಾಗ ಹಾಡಿನ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ ವಿವಾದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದು ಅವರವರ ನೋಡುವ, ಕೇಳುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿತ್ತು ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಇದು ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಾಡು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಲುಗಳಿವೆ. ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ನೋಡಿದಾಗ, ಈ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದ್ವಂದ್ವ ಅರ್ಥಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನೋರಾ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರಾ? ತಂಡದ ಸದಸ್ಯೆಯಾದ ಅವರು, ವಿವಾದದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿತು. ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದಿತ್ತು. ಅದೇನೇ ಆಗಿರಲಿ ನಾವೀಗ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಈ ಹಾಡು ಮರುಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.</p><p> ಪ್ರೇಮ್, 'ಕೆ.ಡಿ' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ</p><p>––––</p>.<p>ನಿರೂಪಣೆ: ಅಶ್ವಿನಿ ಸಿ., ವಿನಾಯಕ ಕೆ.ಎಸ್., ಕೀರ್ತಿಕುಮಾರಿ ಎಂ. , ವೈದೇಹಿ ಬಾಟಿ</p> 