Sandalwood: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ‘KD-2’ ತೆರೆಗೆ ಬರುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್

ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ನಟಿಸಿ, ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ 'KD' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ 'KD-2' ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 'KD-2' ತೆರೆಗೆ ಬರುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನು ಈ ಹಿಂದಯೇ ಹೇಳಿದಂತೆ 'KD-2' ಚಿತ್ರ ಬರುವುದು ನೂರರಷ್ಟು ಖಚಿತ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಸಹಕಾರವೇ ಕಾರಣ. 'KD' ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿ. ಆಮೇಲೆ 'KD-2' ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'KD' ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಹಾಗೂ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡುವೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಥೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಜತೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರದ್ದು ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 'KD-2'ನಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಪ್ರೇಮ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.