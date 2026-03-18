‘ಸರ್ಸೆ ಸರ್ಸೆ’ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ 10 ಹಾಡುಗಳು ಕೂಡ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದವು

<p>ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳು ಸಿನಿ ಪ್ರಿಯರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಡಿ:ದಿ ವಿಲನ್ ಚಿತ್ರದ ಸರ್ಸೆ ಸರ್ಸೆ ಹಾಡು ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಐಟಂ ಹಾಡುಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿವಾದದ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.</p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವ, ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ನಟನೆಯ ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರದ 'ಸರ್ಸೆ ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನಾ ಸೆರಗಾ ಸರ್ಸೆ' ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಅಶ್ಲೀಲ ಪದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಸರ್ಸೆ ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನಾ ಸೆರಗಾ ಸರ್ಸೆ</strong></p>.<p>ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ‘ಸರ್ಸೆ ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನಾ ಸೆರಗಾ ಸರ್ಸೆ’ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ಲೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಹಾಡು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಗೌರವ ತರುವಂತಿದೆ ಎಂದು ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಈ ಹಾಡಿನ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೆ.</p><p>ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಸೆ ಸರ್ಸೆ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಟಟೀರಿ</strong></p>.<p>ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತಗಾರ ಬಾದ್ ಶಾ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹರಿಯಾಣ್ವಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ‘ಟಟೀರಿ’ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇರುವುದಾಗಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಹರಿಯಾಣದ ಮಹಿಳಾ ಅಯೋಗವು ಈ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮಾಡುವಂತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಬಾದ್ ಶಾ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಸಿರ್ರಾ</strong></p>.<p>ಪಂಜಾಬಿ ಗಾಯಕ ಗುರು ರಾಂಧವ ತಮ್ಮ ಸಿರ್ರಾ ಹಾಡಿ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ‘ಗುಡ್ತಿ’ ಎಂಬ ಪದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದು ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. </p> .<p><strong>ನಾಗನ್</strong></p>.<p>ಹನಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನಾಗನ್ ಹಾಡಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಶ್ಲೀಲತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದಾಗಿ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಜಲಂಧರ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಹಾಡಿನ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಹಾಡನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಾಡು ಯುವ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವಂತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪಂಜಾಬಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಿಲಿಯನೇರ್</p>.<p>ಯೋ ಯೋ ಹನಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಗ್ಲೋರಿ ಆಲ್ಬಂನ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡು ‘ಮಿಲಿಯನೇರ್’ ಕೂಡ ವಿವಾದದ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅತ್ಯಧಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಈ ಹಾಡಿನ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳಾ ಅಯೋಗವು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಈ ಹಾಡು ಪಂಜಾಬಿ ಭಾಷೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡು ಅಗಿಯೂ ಹೆಸರು ಮಾಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಎಂಎಫ್ ಗಭ್ರು</p>.<p>ಕರಣ್ ಔಜ್ಲಾ ಅವರ ‘ಎಂಎಫ್ ಗಭ್ರು’ ಹಾಡಿಗೂ ಕೂಡ ತೀವ್ರವಾದ ಆಕ್ಷೇಪ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಸಭ್ಯ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿವಾದದ ನಡುವೆಯೂ ಈ ಹಾಡು ಯ್ಯೂಟೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. </p>. <p><strong>ಮುನ್ನಿ ಬದ್ನಾಮ್ ಹುಯಿ</strong></p>.<p>ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಸೋನು ಸೂದ್ ಹಾಗೂ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ನಟಿಸಿರುವ ದಬಾಂಗ್ ಚಿತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಐಟಂ ಹಾಡು ಕೂಡ ವಿವಾದದ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಸಭ್ಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪದಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ, ಇಂದಿಗೂ ಈ ಹಾಡು ಅನೇಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಧಮ್ ಮಾರೋ ಧಮ್</strong></p>.<p>2011 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಧಮ್ ಮಾರೋ ಧಮ್ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಶ್ಲೀಲತೆ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕಾನೂನಿನ ಮೋರೆ ಹೋಗಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂತಲೂ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು.</p>.<p><strong>ಕ್ಯಾಂಡಿ ಶಾಪ್</strong></p>.<p>ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನೇಹಾ ಕಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಟೋನಿ ಕಕ್ಕರ್ ಅವರ ‘ಕ್ಯಾಂಡಿ ಶಾಪ್’ ಹಾಡು ವಿವಾದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಅಶ್ಲೀಲ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>ಭಾಗ್ ಭಾಗ್ ಡಿಕೆ ಬೋಸ್</strong></p>.<p>ಹಿಂದಿಯ ‘ಡೆಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಿ’ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಶ್ಲೀಲ ಪದಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಹಾಡು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>