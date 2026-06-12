'ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಬಾಷಾ' ಚಿತ್ರ ಸ್ಥಗಿತ: ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದ ಕಿಚ್ಚ!

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಬಾಷಾ<strong>' </strong>ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು<strong> </strong>ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಈ ಸಂಬಂಧ ಖುದ್ದಾಗಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇದೇ ವೇಳೆ 'ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಬಾಷಾ<strong>' </strong>ಸಿನಿಮಾದ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದೂ ಸುದೀಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.Photos: ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ದುರಂತಕ್ಕೆ ವರ್ಷ; ಮಾಸದ ಕರಾಳ ನೆನಪು.ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹೆಸರು; ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನಟ. <h3>'ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ!</h3><p>ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಹಾಗೂ ಸುದೀಪ್ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ನ ಈ ಚಿತ್ರವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಥಾಹಂದರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ‘<em>ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ </em>ಬಾಷಾ<em> ಚಿತ್ರವು ಸಾಹಸ, ಕಥಾಹಂದರ ಹಾಗೂ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರ 'ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ'ಗಿಂತಲೂ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿದೆ‘</em> ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಚಿತ್ರದ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?</strong></p><p> ಸುಮಾರು ಎರಡು ಶತಮಾನಗಳ ನಂತರದ ಕಾಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ತಂಡವು ಬೃಹತ್ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮೇಕಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.ಸಯೋನಿ ಘೋಷ್, ಯೂಸುಫ್ ಪಠಾಣ್: ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದರು ಇವರೇ.ಸ್ಲಮ್ ಡಾಗ್- 33 ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡ್: ಸೇತುಪತಿಗೆ ಖಳನಾಯಕನಾದ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್. <p>ಕಳೆದ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ನೆರವೇರಿ, ಮೊದಲ ಹಂತದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ಯಾವುದೇ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಫೋಟೊಗಳು ಲೀಕ್ ಆಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p> ಸರಿಸುಮಾರು ₹150 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹170 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ಹನುಮಾನ್' ಚಿತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಪ್ರೈಮ್ಶೋ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ. ನಿರಂಜನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿಬರಲಿದ್ದು, ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>