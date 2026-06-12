ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಜೂನ್ 2026
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'ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಬಾಷಾ' ಚಿತ್ರ ಸ್ಥಗಿತ: ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದ ಕಿಚ್ಚ!

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 12 ಜೂನ್ 2026, 5:36 IST
Last Updated : 12 ಜೂನ್ 2026, 5:36 IST
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