‘ಕೋವಿ ಮತ್ತು ಕೊಳಲು’ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಇಂದು ಮುಹೂರ್ತ

ಮಡಿಕೇರಿ: ಎಂಪೀರಿಯಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 'ಕೋವಿ ಮತ್ತು - ಕೊಳಲು' ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೇ 15ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.15ಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜಾಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಸುಮ ಕೊಡಗು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚಿತ್ರನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಇಓ ಹೇಮಂತ್ ಕುಲಾಲ್, ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ : ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಶಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಂಡಾರಿ, ಪಿಎಸ್ ಪಿಲಂಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಡಿ.ಕುಮಾರ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜಯಕುಮಾರ್, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಫಣೀಂದ್ರ, ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಕ್ಯೂರೇಟರ್ ರೇಖಾ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈ ಚಿತ್ರವು ಗುರುರಾಜ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಅವರ 'ಗರ್ಭ' ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಶೌರ್ಯತೇಜ ಅವರು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೃಶಾ ಕೊಡಗು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಲೋಕೇಶ್ ಊರುಬೈಲು ಕಲಾನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತಾ ಪಾಂಡವಪುರ, ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್, ಮೋಹನ್ ಶೇಣಿ, ಮುರಳಿ ಶೃಂಗೇರಿ, ಆನಂದ ತುಮಕೂರು, ಶೈಲಶ್ರೀ, ಡಿಂಗ್ರಿ ನರೇಶ್, ಪಲ್ಲವಿ ಕೊಡಗು ಮೊದಲಾದವರು ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರ್ (ಹೊಸಪರಿಚಯ) ಅಭಿನಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಚಿತ್ರತಂಡದ ಶೌರ್ಯತೇಜ, ದೃಶಾ ಕೊಡಗು, ಲೋಕೇಶ್ ಊರುಬೈಲು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>