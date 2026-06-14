ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವಾದ ಕೃತಿ ಸನೊನ್: ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

<p>ಬೌನ್ಸರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನೂ ಮೀರಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೊನ್ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಕರೆತಂದ ಘಟನೆ ಪುಣೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.</p><p> ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೃತಿ ಸನೊನ್ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಡೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್, ಕೃತಿ ಸನೊನ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪುಣೆಯ ವಿಮಾನನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆಯರನ್ನು ನೋಡಲು ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. </p><p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಲಲಿತವಾಗಿಯೇ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತಾದರೂ, ನಟ-ನಟಿಯರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ ಜನ ಸಮೂಹ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಭದ್ರತಾ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ತಾರೆಯರತ್ತ ನುಗ್ಗಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ತಾರೆಯರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಆಯೋಜಕರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.</p><h3>ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಕವಚವಾದ ಕೃತಿ:</h3><p>ಜನಸಂದಣಿಯ ಮಧ್ಯೆ ನಟ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಗದ್ದಲದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಕೃತಿ ಸನೊನ್ ಅವರು ಗಾಬರಿಯಾಗಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಭಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ತಬ್ಬಿ ಹಿಡಿದು ಜನಸಂದಣಿಯ ತಳ್ಳಾಟದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಾರಿ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಸುತ್ತಲೂ ಕೃತಿ ತಾವೇ ಕವಚದಂತೆ ನಿಂತು, ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾರಿನವರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು.</p><p>ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಕೃತಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ ರೀತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ. ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕ ತನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹೋಮಿ ಅದಾಜಾನಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಜೂನ್ 19 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>