ವಿಚ್ಛೇಧನ ವದಂತಿ ನಡುವೆ ಜಯಂ ರವಿ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಖುಷ್ಬು

ರವಿ ಮೋಹನ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ತಮಿಳು ನಟ ಜಯಂ ರವಿ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಹ ಉಂಟಾಗಿರುವುದರ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಗಾಯಕಿ ಕೆನೀಷಾ, ನಟಿ ಖುಷ್ಬು ಸುಂದರ್ ಹಾಗೂ ಜಯಂ ರವಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಆರತಿಯವರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಈ ನಡುವೆ ಖುಷ್ಬು ಸುಂದರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೊ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೊದಲ್ಲಿ ಜಯಂ ರವಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಆರತಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ 'ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಪೋಟೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ 'ನನ್ನ ವಿಚ್ಛೇದನ ವಿಚಾರ ಬಗೆಹರಿಯುವವರೆಗೂ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ರವಿ ಮೋಹನ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರವಿ ಮೋಹನ್ ಅವರ ದಾಪಂತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಲು ಕೆನೀಷಾ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ರವಿ ಮತ್ತು ಆರತಿ ದಾಪಂತ್ಯ ಜೀವನ

ರವಿ ಹಾಗೂ ಆರತಿ 2009 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಬಳಿಕ 2024ರಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರ್ಪಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ರವಿ ಮತ್ತು ಗಾಯಕಿ ಕೆನೀಷಾ ಅವರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡ ತೊಡಗಿದವು. ಈ ನಡುವೆ ರವಿ ಅವರು ಪತ್ನಿ ಆರತಿಯೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾಹವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರವಿ ಅವರು 'ನನಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.