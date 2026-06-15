25 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಲಗಾನ್: ಮೊದಲು ಕಥೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್! ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಲಗಾನ್' (Lagaan) ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಂಡು ಇಂದು (ಜೂನ್ 15) ಭರ್ತಿ 25 ವರ್ಷಗಳು ಸಂದಿವೆ. 2001 ಜೂನ್ 15 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಆಸ್ಕರ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರೋಚಕ ಕಥೆಯಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಶುತೋಷ್ ಗೋವಾರಿಕರ್ ಅವರು 1996ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಾಗ, ನಟ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಇದನ್ನು 'ಅಸಂಭವ' ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದರು!</p><p>ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 'ಮೊಘಲ್-ಎ-ಅಜಮ್' ಮತ್ತು 'ಶೋಲೆ' ಚಿತ್ರಗಳಂತೆ 'ಲಗಾನ್' ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಿಸ್ಕ್ ಇರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಚಿತ್ರ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಸತ್ಯಜಿತ್ ಭಟ್ಕಳ್ ಬರೆದಿರುವ 'ದಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಲಗಾನ್' ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕುರಿತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳಿವೆ.</p><p><strong>ಕಾರಿನ ಬಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಥೆ!</strong></p><p>ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಥೆಯ ಜರ್ನಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು1996 ಜುಲೈ 30ರಂದು ಮುಂಬೈನ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಿವಾಸದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಶುತೋಷ್ ಗೋವಾರಿಕರ್, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಕಾರಿನ ಬಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಒರಗಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಈ ಕಥೆಯ ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.</p><p>ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರ ಜನರು, 'ಲಗಾನ್' (ಭೂಮಿ ತೆರಿಗೆ) ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಸವಾಲು ಹಾಕುವ ಕಥೆ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಗೆದ್ದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ, ಸೋತರೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದರಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇನೂ ಉತ್ಸಾಹದಾಯಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಜನರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಅಮೀರ್, ಈ ಐಡಿಯಾವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸೇಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಶುತೋಷ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು.</p><p><strong>ಮನಸ್ಸು ಬದಲಿಸಿದ ಆ ಒಂದು 'ನರೇಷನ್'</strong></p><p>ಅಮೀರ್ ಸಲಹೆಯಿಂದ ಧೃತಿಗೆಡದ ಅಶುತೋಷ್, ಕುಮಾರ್ ದೇವ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ದಯ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಶ್ರಮಿಸಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಕಥೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದರು. 1997 ಜನವರಿ 3ರಂದು ಮತ್ತೆ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಕೇಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಅಮೀರ್, ನಂತರ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಕಥೆ ಕೇಳಲು ಒಪ್ಪಿದರು.</p><p>ಆಗ ಅಶುತೋಷ್ ಗೋವಾರಿಕರ್ ಇಡೀ ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಅಮೀರ್ ಮುಂದೆ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ವಿವರಣೆ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಿಸಿತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುವನ್ ಪಾತ್ರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗೆ ಹೇಳುವ ʼಶರ್ತ್ ಮಂಜೂರ್ ಹೈʼ (ಸವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ) ಎಂಬ ಸಂಭಾಷಣೆಯಂತೆ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರು.</p><p><strong>'ಲಗಾನ್' ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು:</strong></p><p>47ನೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷಾ ಚಿತ್ರ' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಸರನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 'ನೋ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್' ಚಿತ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿತು.</p><p>ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೇಸಿ ಸಿಂಗ್, ರೇಚಲ್ ಶೆಲ್ಲಿ, ಪಾಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಥೋರ್ನ್, ಸುಹಾಸಿನಿ ಮುಲಾಯ್, ಕುಲಭೂಷಣ್ ಖರ್ಬಂದಾ ಮುಂತಾದವರು ನಟಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ 'ಘನನ್ ಘನನ್', 'ಮಿತ್ವಾ', 'ರಾಧಾ ಕೈಸೆ ನಾ ಜಲೇ' ಹಾಡುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಗೀತೆಗಳಾಗಿವೆ.</p><p>ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮರು-ಬಿಡುಗಡೆ: ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 25 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇದರ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ 'ಲಗಾನ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮರು-ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>