ಮುಂಡರಗಿ: 'ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಚಲನಚಿತ್ರವು ಮೇ22ರಂದು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಶರಣಪ್ಪ ಹೊಂಬಳಗಟ್ಟಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಸಂಘ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇರಲಾಗಿದ್ದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಾಧಕ, ಬಾಧಕಗಳ ಕುರಿತು ಸುಂದರ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುವ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದ್ದು,ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಮಂಜುನಾಥ ಇಟಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪಟ್ಟಣದ ಕಲಾವಿದ ಶರಣಪ್ಪ ಹೊಂಬಳಗಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಜುನಾಥ ಮುಧೋಳ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೋರಾಟಗಾರ ಬಸವರಾಜ ನವಲಗುಂದ, ಕಲಾವಿದ ಈರಪ್ಪ ಸೊರಟೂರ, ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂ.ಪಿ.ಶಿರನಹಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿಶ್ವನಾಥ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಧ್ರುವಕುಮಾರ ಹೂಗಾರ, ಸುರೇಶ ನಾಯಕ, ರವಿಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಮುತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ, ಸಚಿನ್ ದೇಸಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260519-23-1359525268</p>