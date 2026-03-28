<p>ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿರುವ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ –3 ಕದ್ಧ ಚಿತ್ರಕಥೆ' ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂ. ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಡಾ. ಜಯಮಾಲಾ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಾದ ಇತ್ಯಾರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ(ಕೆಎಫ್ಸಿಸಿ) ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p><strong>ವಿವಾದ ಏನು..?</strong> <br>ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲೇ ಈ ಚಿತ್ರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿದೆ. 'ಯಾವ ಬರಹಗಾರನಿಗೂ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಬಾರದು' ಎಂದು ಬರಹಗಾರ, ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂ. ನಾಯ್ಕ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. </p><p>ಆದಾದ ಬಳಿಕ, ಈ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಮಿಲನಾ–ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಗುರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂ. ನಾಯ್ಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪ–ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಮಾಡಿ, ಕೆಎಫ್ಸಿಸಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.</p><p>ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಟಿ ಜಯಮಾಲಾ ಅವರು ಮಿಲನಾ–ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಗುರು ದೇಶಪಾಂಡೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂ. ನಾಯ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ಕೆಎಫ್ಸಿಸಿಗೆ ಕರೆಸಿ, 'ಎರಡೂ ಕಥೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ' ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಈ ವಿವಾದವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>