Sandalwood | ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟ ‘ಲವ್‌ ಮಾಕ್ಟೇಲ್‌’: ನಟಿ ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್‌

'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ಜೋ' ಎಂಬ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿದ ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಸದ್ಯ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್–3' ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಅಮೃತಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. 'ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಜೀವನ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್'ನಿಂದ. ನನಗೂ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾವಿದು. ನನ್ನ ಸಿನಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಹದಿನೇಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಗುರುತಿಸುವುದು ಈ 'ಜೋ' ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಿಂದ. ಸಿನಿಮಾದ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಬಹಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸರಣಿಯೇ ನಮಗೊಂದು ಭಾವನೆ. 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್' ಎಂದಿಗೂ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿರಲಿದೆ' ಎಂದರು. 

'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್–3' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಅಮೃತಾ, ಪ್ರಮೋದ್ ನಟನೆಯ 'ಹಲ್ಕಾ ಡಾನ್' ಹಾಗೂ ಆರ್.ಚಂದ್ರು ನಿರ್ಮಾಣದ, ರಾಜ್ಮೋಹನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಫಾದರ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬಣ್ಣಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.