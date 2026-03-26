ಲವ್‌ ಮಾಕ್ಟೇಲ್‌–3; ನಿಲ್ಲದ ಕಥೆ ಕದ್ದ ಆರೋಪ–ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ

ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್–3' ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆಯೇ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಥೆ ಕದ್ದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಅದು ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲದ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಏರುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. 

'2023ರಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಗುರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಜತೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿದರೆ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಥೆ ಇದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಥೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಯಾವ ಬರಹಗಾರನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಬಾರದು' ಎಂದು ಬರಹಗಾರ, ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂ. ನಾಯ್ಕ್ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಕೃತಿಚೌರ್ಯ ಕುರಿತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಗುರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸಮರದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'ನನಗಾದ ಅನ್ಯಾಯ ಹೇಳಿಕೊಂಡೆ'

'ನಾನು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. 'ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್' ಎಂಬ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವೆ. ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನೇಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹಣದ ಆಸೆಗೋ, ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಕಥೆ ಕದ್ದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ನನಗಾದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತೋಡಿಕೊಂಡೆ. ಅದು ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆದು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬೇರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೊಂದು ಪಾಠದಂತಿದೆ. ಎಲ್ಲೇ ಕಥೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿ, ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಕಥೆಯ ಆತ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿರುಚಿದರೆ ಮೂಲ ಕಥೆಗಾರ ಏನೂ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸವಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂ. ನಾಯ್ಕ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕಾನೂನು ಸಮರ..

ಈ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ಈ ರೀತಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಗುರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂ. ನಾಯ್ಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ರೀತ್ಯ ಹೋರಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ನಮಗಿರುವ ಮಾನ, ಆಗಿರುವ ಅವಮಾನ ಆಧರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ. 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್' ಹಿಂದಿನ ಶ್ರಮ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಯಾವ ನಿಜವಾದ ಬರಹಗಾರರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಬಾರದು. ನಾನು ಕೂಡ ಬರಹಗಾರ, ನಂತರ ನಿರ್ದೇಶಕ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕುಳಿತು ಈ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಥೆಯನ್ನು ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಥೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ