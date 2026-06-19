<p>ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ‘ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್–3’ ಸಿನಿಮಾ ಮೇ 8ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಜೂನ್ 21ರ ಸಂಜೆ 4:30ಕ್ಕೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. </p><p>ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ‘ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್’ ಸರಣಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಬಳಗವೇ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವು. </p>.<p>ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ಸ್–3 ನಲ್ಲಿ ತಂದೆ-ಮಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ತಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಹೊಂದಿದೆ.</p><p>ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಮ ಫಿಲಂಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಮಿಲನ ನಾಗರಾಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ, ಮಿಲನ ನಾಗರಾಜ್, ಸಂವೃತಾ, ಅಮೃತಾ ಐಯ್ಯಂಗಾರ್, ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್, ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಲವ್ ಮಾಕ್ಷೇಲ್-2ರ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ಬಳಿಕ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್-3 ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಕಥೆಯು ಆದಿತ್ಯ (ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ) ಹಾಗೂ ನಿಧಿ (ಸಂವೃತಾ) ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>