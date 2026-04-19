ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ ಬಳಿಕ ಹೊಂಬಾಳೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ: ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ

ರಾಜಕುಮಾರ, ಕೆಜಿಎಫ್, ಕಾಂತಾರದ, ಸಲಾರ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಹೊಂಬಾಳೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 'ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ' ಎಂಬ ಆನಿಮೇಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತಹದ್ದೇ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೊಂಬಾಳೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 'ಮಹಾವತಾರ ಪರುಶುರಾಮ' ಆನಿಮೇಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂದು ಪರಶುರಾಮ ಜಯಂತಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದೇ ದಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ 'ಮಹಾವತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಂದುವರಿದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮಹಾವತಾರ ಪರಶುರಾಮ ಸಿನಿಮಾವು 2027ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. 'ಪರುಶುರಾಮ ಆಡಳಿತಗಾರನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧದ ಶಕ್ತಿ, ಧರ್ಮ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಪರಶುರಾಮನ ಉಗಮವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರುಶುರಾಮ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೂಡ ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.