‘ಉನ್ಮಾದಂ’ ಸಿನಿಮಾ ಆ.7ಕ್ಕೆ ತೆರೆಗೆ

ಕುಂಚಾಕೊ ಬೊಬನ್ ಹಾಗೂ ಲಿಜಿಮೊಳ್ ಜೋಸ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಉನ್ಮಾದಂ' ಮಲಯಾಳ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 7ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.

ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಜಾನರ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಟಿ–ಸೀರೀಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾನೊರಮಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಿರಣ್ ದಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಓರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಜೀವನದ ಮೇಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದೇ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣವೊಂದನ್ನು ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ನಡೆಯುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳೇ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥಾಹಂದರ.

ಕುಮಾರ್ ಮಂಗತ್ ಪಾಠಕ್ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಾಠಕ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಹಿ ಕಬೀರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.