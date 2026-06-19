‘ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌’ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ ಮಂಡ್ಯದ ಹೈದ ಗಿಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾಯಕ

<p>ಕಿರುತೆರೆಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ ಮಂಡ್ಯದ ಹೈದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ನಂತರ ಒಂದೆರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ‘ಮುಂದೇನು’ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು.</p>.<p>ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ತನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ಒಂದು ವಿಶೇಷವಿದೆ’ ಎಂಬ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಬೆಂಬಲಿಗರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಆ ವಿಶೇಷ ಏನು ಎಂಬುದು ಈಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ 21ರಂದು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಈ ವರ್ಷ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಿದೆ. ಅವರೀಗ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ನಾಯಕನಟನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಜನ್ಮದಿನದಂದೇ ಅವರ ನೂತನ ಚಿತ್ರವೂ ಸೆಟ್ಟೆರಲಿದೆ. ಹೊಸ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರತಂಡವು ಇತರೆ ಪಾತ್ರವರ್ಗದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ನಾಯಕನಟನಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ನವೀನ್, ಹರೀಶ್ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ಮಾಣದ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಲಿದೆ. ಹಾಸ್ಯಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಗಮನಸೆಳೆದಿರುವ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕೆ.ವೆಂಕಟನಾರಾಯಣ, ಕೆವಿಎನ್ನ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಹೆಡ್ನ ಸುಪ್ರೀತ್ ಹರೀಶ್ ಅವರು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನವೀನ್ಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ‘ಜನ ನಾಯಗನ್’, ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’, ‘ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್’ ಅಂತಹ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಗಮನಸೆಳೆದಿದೆ. ಹೊಸಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತದಂದು ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದಿದೆ ಚಿತ್ರತಂಡv</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-51-888967806</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>