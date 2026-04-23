ಬಹಿರಂಗ ಸಿನಿಕೂಟ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಮಂಗಳೂರು: ರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಬಹಿರಂಗ ಸಿನಿಕೂಟ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಅನ್ನು ನಂತೂರು ಪದವಿನ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 'ದಸ್ಕತ್' ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೌಸ್ನಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊಸತು' ಎಂದರು.

ಬಹಿರಂಗ ಸಿನಿಕೂಟದ ಮೆಹಬೂಬ್, ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, 'ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡುವಿನ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಬಹಿರಂಗ ಸಿನಿಕೂಟ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ' ಎಂದರು.

ನಟಿ ಶೈಲಶ್ರೀ ಮುಲ್ಕಿ, ನವೀನ್ ಬೋಂದೆಲ್, ರಾಜೇಶ್ ವಿಲ್ಮ, ರೋಹನ್, ಸಂಕಲನಕಾರ ಗಣೇಶ್ ನೀರ್ಚಾಲ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೈ, ಅಶ್ವತ್ಥ್, ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ಎಣ್ಮೂರು, ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260423-29-368853454