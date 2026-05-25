ಕಲಾವಿದೆ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವಮಾನದ ಸಾಧಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ಸಾಂಡೀಸ್ ಕಂಪನಿ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ್ಕಿ ಸುಂದರ್ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 2025ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಲಾವಿದರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೇಳೈಸಿದವು. ರಂಗಭೂಮಿ, ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದೆ ಸರೋಜಿನಿ ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಜೀವಮಾನದ ಸಾಧಕಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ದೇವದಾಸ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಕಲಾವಿದ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ: ಪಿದಾಯಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದರು: ನಟ– ಅಕ್ಷತ್ ಜೆ. ಶೆಟ್ಟಿ (ಜೈ), ನಟಿ– ಲಕ್ಷ್ಯ ಲಂಚುಲಾಲ್ (ಮೀರಾ), ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟಿ– ರೂಪಾಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ (ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ), ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟ– ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ (ಜೈ), ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ: ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ: ಸಂತೋಷ್ ಮಾಡ (ಪಿದಾಯಿ), ಯೂತ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲ್: ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಫಿಮೇಲ್: ಸಮತಾ ಅಮೀನ್.</p>.<p>ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ: ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮೂಲ್ಕಿ (ನೆತ್ತೆರ್ಕೆರೆ), ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಥೆ: ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ (ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ), ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ: ಲಿಖಿತ್ ಪ್ರಸಾದ್ (ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ), ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ: ಉದಯ ಬಲ್ಲಾಳ್ (ನೆತ್ತೆರ್ಕೆರೆ), ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಡಿಸೈನ್: ದೇವಿ ರೈ (ನೆತ್ತೆರ್ಕೆರೆ), ಚಿತ್ರಕಥೆ: ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ (ಜೈ), ಸಂಭಾಷಣೆ: ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು (ಜೈ), ಸಾಹಿತ್ಯ: ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ (ನೆತ್ತೆರ್ಕೆರೆ), ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಕಲನ: ಗಣೇಶ್ ನೀರ್ಚಾಲು (ನೆತ್ತೆರ್ಕೆರೆ), ಕಲೆ: ವಿಪಿನ್, ಸಾಹಸ: ಮಾದ, ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ: ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ (ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ).</p>.<p>ಕಲಾವಿದರಾದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲಬೈಲ್, ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಗಣೇಶ್, ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಗುರುಕಿರಣ್, ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ, ಸ್ಯಾಂಡಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂದೇಶ್, ಆಶ್ರಯ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಇಒ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಲಂಚುಲಾಲ್, ಮೈಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿತರಕ ಸಚಿನ್ ಎ.ಎಸ್, ವಕೀಲ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೊದಲಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಟ ವಿನೀತ್, ಶರ್ಮಿಳಾ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260525-29-1507030869</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>