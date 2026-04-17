ಮಾರ್ಗೋಸ ಮಹಲ್‌ ಹಿಂದೆ ಗಿರಿರಾಜ್‌

ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಎಂ.ಗಿರಿರಾಜ್ ಅವರ 'ರಾಮರಸ' ಚಿತ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 'ಮಾರ್ಗೋಸ ಮಹಲ್' ಎಂಬ ಥ್ರಿಲರ್ ಜಾನರ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ರಾಮರಸ' ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಬಳಿಕ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ 'ಮಾರ್ಗೋಸ ಮಹಲ್'. ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ತಂಡದವರೇ ಸೇರಿದ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾವಿದು. ಕನ್ನಡದವರೇ ಆಗಿ ಸದ್ಯ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಧನ್ಯಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಜಾನರ್ನ ಸಿನಿಮಾ. ಮಾಮೂಲಿ ನಾಯಕ–ನಾಯಕಿ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಕೌಂಡಿನ್ಯ, ಸ್ಟೀಫನ್ ಕಿಂಗ್ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾ. ಪತ್ತೆದಾರಿ ಕಾದಂಬರಿ ಓದಿದ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಕಥೆ' ಎಂದರು ಗಿರಿರಾಜ್.</p>.<p>ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಮತ್ತು ಶೈಲೇಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಶೈಲೇಂದ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದು, ರಂಗು ಸಮರ್ಪಣ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣ, ಭರತ್ ಬಿ.ಜೆ ಸಂಗೀತ, ಅರ್ಜುನ್ ಕಿಟ್ಟು ಸಂಕಲನವಿದೆ.</p>.<p>'ಈಗ ಚಿತ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ವರ್ಷವೇ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರುವ ಆಲೋಚನೆಯಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.