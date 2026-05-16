ಭೂತನ್ ಪ್ರವಾಸದ ಕಠಿಣ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೇಘನಾ ನಟಿ ಗಾಂವ್ಕರ್

'ಚಾರ್ ಮಿನಾರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ನಟಿ ಮೇಘನಾ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರು ಭೂತನ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. <br><br>ಪ್ರವಾಸದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, 'ಭೂತಾನ್ ಪ್ರವಾಸದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ನಾನು ಟೈಗರ್ಸ್ ನೆಸ್ಟ್ ಮಠದ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಚಾರಣ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಆ ಮಠವನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕೆಂದು ಹೊರಟೆವು ಆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಇಳಿಯಲು 7 ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಯಿತು' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಾರಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವು. ಆದಾದ ಬಳಿಕ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು. ಪ್ರಕೃತಿ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ಮಠದ ಒಳಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಮಾತೇ ಬರುತ್ತಿಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುವಾಗ ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ತುಂಬಾ ನೋವು ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ನೋವು ಮರೆತೆ ಹೋಯಿತು. ಇಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದ ಚಾರಣ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಸಂತೋಷ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಾರಣದ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಒಂದು' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.