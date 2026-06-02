ನಾನೇ ಹೀರೊ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಬೇಕು: ಟಿ. ಮೇಘನಾ ಗಾಂವ್ಕರ್

<p><strong>‘ಡಿ ಡಿ ಢಿಕ್ಕಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಸೆಳೆದ ಅಂಶ...</strong></p><p>ವಕೀಲೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರಂಜನಿ ರಾಘವನ್ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದರು. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಮಹಿಳೆ, ವಕೀಲೆ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿಯ ಪಾತ್ರ ಎಂದು ನನಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೂ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಏನೋ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಅದೇ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಸಿತು. ಈ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರ ಮಾತಾಡಿದಂತೆ ಅನ್ನಿಸಿತು. ನಾವು ಏನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೇವೋ ಅದನ್ನೇ ನೀಡುವುದು ನಮಗೂ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ– ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾದೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಿತು.</p><p>ನನಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಡೈಲಾಗ್ಗಳಂತೂ ಬಹಳ ಹಿಡಿಸಿದವು. ಕೋರ್ಟ್ ರೂಂ ಡ್ರಾಮಾವನ್ನು ಖುಷಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ, ಆದರೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು?</strong></p><p>ಮಹಿಳೆಯರು ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು. ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ರಂಜನಿಯವರೂ ಬಹಳ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಸೆಟ್ಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಬಹಳ ಹೋಂವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್, ಡೈಲಾಗ್, ಬಾಡಿ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲವೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರುವಂತೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದೂ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು.</p><p>ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಡೈಲಾಗ್ ಬರಹಗಾರರನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೆವು. ಮಹಿಳೆಯರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಲೂ ಅವರು ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಅನುಭವ, ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯದೇ ತೂಕ ಇರುತ್ತದೆ. ರಂಜನಿ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನಾ ಎಂದು ನನಗೇ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೀಡಿದೆ.</p><p><strong>ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ಕಂಡ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ?</strong></p><p>ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಂ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬರೀ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಆಯಾ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಸುಮಾರು 2014ರ ಈಚೆಗೆ ನಾ ಕಂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಇಡೀ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಿದ್ಧವಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ ಡೈಲಾಗ್ಗಳ ಜೊತೆ. ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಹಿಂದೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾರಂಗ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳು ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಕೆಲವೇ ನಟರು ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಬಂದಿವೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೂ ಕಥೆಗಳು ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಮಾಸ್, ಕಲಾತ್ಮಕ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು... ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಧಾಟಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಏಕತಾನತೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವಂಥ ಕಥೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ, ವಿಭಿನ್ನತೆ ಇದೆ.</p><p><strong>ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಯರನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆಯೇ? ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು?</strong></p><p>ಈಗ ಕಥೆಗಳು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿವೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ನೈಜತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೆಯೇ ತೆರೆ ಮೇಲೂ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಭಾವನೆಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು, ಸಾಧನೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಹೀರೊ ಜೊತೆ ಇರುವ, ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಟಿಯರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಪರಿಪಾಟ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ.</p><p>ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ, ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಬರಹಗಾರರು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟಿದೆ. ಈಚೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಖುಷಿ ವಿಷಯ. ಬರಹಗಾರರು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗುತ್ತವೆ.</p><p>ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಎನ್ನುವುದು ಬರವಣಿಗೆ, ತಾಂತ್ರಿಕತೆ, ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನನ್ನದು.</p><p><strong>ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಜಾನರ್ ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರ, ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು?</strong></p><p>ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಹಳ ಆಸೆಯಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಕೈಗೂಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದೆ. ನಾನೇ ಹೀರೊ ಆಗಿರುವಂಥ, ಅಂದರೆ, ಹೆಣ್ಣುಮಗಳೊಬ್ಬಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಕಥೆ ಇರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆಯೂ ಇದೆ. ಸದ್ಯ, ‘ಡಿ ಡಿ ಢಿಕ್ಕಿ’ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೆರಡು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.</p>.<p><strong>(ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಕರ ನುಡಿಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ, ಕುತೂಹಲಕರ ಕತೆ–ಕಾದಂಬರಿಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಧಾ ಓದಿ)</strong></p>