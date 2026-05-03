ಪತಿ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿದ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್: ತಲೈವಾ ಜತೆ ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

<p>ನೆನ್ನೆ (ಮೇ 2) ರಂದು ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಇತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಟೊಗಳ ಜೊತೆಗೆ ‘ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಒಂದು ದಿನಾಂಕವಲ್ಲ, ಚಿರು... ಇದು ಒಂದು ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕನಸುಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೇರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದಿನ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ದಿನವಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ಭಾವುಕವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ನಾನು ಇಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಇರುವಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೀರಿ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದೇವರಾದ ರಜನಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡ ಕನಸನ್ನು ನಾನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರನ್ನು ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ನೆನೆದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಇರುವ ಹಳೆಯ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೊಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನೂ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಏನೆಂದರೆ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>2018ರ ಮೇ 2ರಂದು ಜಿರಂಜೀವ ಸರ್ಜಾ ಅವರನ್ನು ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರು 2020ರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>