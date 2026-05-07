60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 15ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಕಠಿಣ ಹಾದಿಯ ಸಮುದ್ರ ಈಜಿದ ನಟ ಮಿಲಿಂದ್ ಸೋಮನ್!

ಮುಂಬೈ: ಸ್ಪೇನ್ ಬಳಿಯ ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ 15 ಕಿ.ಮೀ. ಸಮುದ್ರ ಈಜುವ ಮೂಲಕ ನಟನೂ ಆಗಿರುವ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಾಡೆಲ್ ಮಿಲಿಂದ್ ಸೋಮನ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅನೇಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇ 1ರಂದು ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶದ ಕಡಲತೀರ ತರಿಫಾ ಎಂಬಲ್ಲಿಂದ ಈಜಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಮಿಲಿಂದ್ ಅದೇ ದಿನ ಸಂಜೆ ಮೊರೊಕ್ಕೋದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಈ ಪಯಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳ ಉಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನವೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದಿರುವ ಮಿಲಿಂದ್, ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು 'ಮಿರಾಕಲ್' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೂಲದ ಮಿಲಿಂದ್ ಸೋಮನ್ ಅವರು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರು. 7 ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಪರಿವಾರ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಯೂರಿತ್ತು. ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವೂ ಮುಂಬೈನಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಈಜುಪಟು.

ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡ ಹಾಗೂ ಯುರೋಪ್ ಖಂಡವನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೇ 60 ವರ್ಷದ ಮಿಲಿಂದ್ ಅವರು 34 ವರ್ಷದ ಅಂಕಿತಾ ಎನ್ನುವ ಯುವತಿ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.