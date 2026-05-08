ಮೋಹನ ಕಲಾ ವಿಲಾಸ

*ಎಪಿಎಸ್*

ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಲೋಕವನ್ನು, ಈಗಾಗಲೇ ತಾವಿರುವ ಲೋಕದ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕೈಚಳಕ ಇಂತಹ ಲೋಕದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ(ಎಐ) ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಬಿ.ಕೆರೆ ಒಬ್ಬರು. ಸದ್ಯ 'KD' ಸಿನಿಮಾದೊಳಗೆ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ 70–80ರ ದಶಕದ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲರ ಗಮನಸೆಳೆದಿದೆ. ಎಐ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸವಾಲಿನ ಕುರಿತು ಮೋಹನ್ ಮಾತಿಗಿಳಿದಾಗ...

'ಎಐ, ಸಿಜಿ, ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೈಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಂತಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ವೇಳೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಗುಣಮಟ್ಟವೇ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸರಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಲೆನ್ಸ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಯಾವುದೇ ಕೋನದಲ್ಲಾದರೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೃಶ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪಾತ್ರಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂದರೆ ಸೆಟ್ ಅತ್ಯವಶ್ಯ. ಬಜೆಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಸೆಟ್ಗಿಂತ ಶೇ 10–15 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಯೇ' ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಮೋಹನ್.

'ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ವರವೂ ಹೌದು, ಶಾಪವೂ ಹೌದು. ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಈ ಸಿನಿಪಯಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಥರ್ಮೊಕಾಲ್ ಕಲಾವಿದರು, ಬಡಗಿಗಳು, ವಾಲ್ ಪೇಂಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಹತ್ತಾರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೆಟ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಸಿರು ಪರದೆ(ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್) ಬಳಸಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ವರವೂ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ಎಚ್ಡಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ದಿನಗಳನ್ನು ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು(ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್) ನೀಡಿದರೆ ಶೇ 80–85ರಷ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದರೆ ಸಾಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ' ಎಂದರು.

'ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 190ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನವೆಂಬುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ 'KD' ಹಾಗೂ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿವೆ. 'KD'ಯಲ್ಲಿ 70–80ರ ದಶಕದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆ ಕಾಲವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೆವು. ಆಗಿನ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆಗೆಲ್ಲಾ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ರೋಲಿಂಗ್ ಶಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಮರದ ಬಾಗಿಲುಗಳು.