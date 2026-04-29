ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್‌ ನಟನೆಯ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ

ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ನಟನೆಯ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ (ಏಪ್ರಿಲ್ 29) ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಯ್ಯೂಟೂಬ್ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದ 'ದೃಶ್ಯಂ' ಹಾಗೂ 'ದೃಶ್ಯಂ 1' ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮರು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪನೋರಮಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಂ 3 ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನಾ, ಅನ್ಸಿಬಾ ಹಸನ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ತರ್ ಅನಿಲ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅನಿಲ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

2013ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಡ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ 'ದೃಶ್ಯಂ' ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದರು. 2021ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ 'ದೃಶ್ಯಂ-2' ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು.

ದೃಶ್ಯಂ 3 ಚಿತ್ರವು ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರ 66 ನೇ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ಮೇ 21 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿತ್ತು. ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು.