ಮಲಯಾಳ ನಟ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ನಟನೆಯ, ತರುಣ್ ಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'L366' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 'ಅತಿಮನೋಹರಂ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್, 'ಅತಿಮನೋಹರವಾದ ವಿಷು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.ತರುಣ್ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಶಬರಿಮಲೆ ಭಕ್ತರ ನಡುವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮೀರಾ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತರುಣ್ ಹಾಗೂ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ 'ತುಡರುಂ' ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಮತ್ತೆ 'ಅತಿಮನೋಹರಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ತರುಣ್ ಅವರು ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ, 'ಒಬ್ಬ ಕಥೆಗಾರನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>