<p>ಮಲಯಾಳ ನಟ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರ ನಟನೆಯ, ತರುಣ್ ಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘L366’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ‘ಅತಿಮನೋಹರಂ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್, ‘ಅತಿಮನೋಹರವಾದ ವಿಷು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. </p><p>ತರುಣ್ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಶಬರಿಮಲೆ ಭಕ್ತರ ನಡುವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮೀರಾ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ತರುಣ್ ಹಾಗೂ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ‘ತುಡರುಂ’ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಮತ್ತೆ ‘ಅತಿಮನೋಹರಂ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೆಶಕ ತರುಣ್ ಅವರು ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ, ‘ಒಬ್ಬ ಕಥೆಗಾರ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಕ ಸೃಷ್ಠಿಯಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದಿದ್ದರು. </p>