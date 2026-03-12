ಮೊನಾಲಿಸಾ ವಿವಾಹ; ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ–3 ಎಂದ ಸಾದ್ವಿ ಹರ್ಷ ರಿಚಾರಿಯಾ

<p>2025ರ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟದ ಮೂಲಕ ಮಣಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ಮೊನಾಲಿಸಾ ಎಂಬ ಯುವತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಆಕೆಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಒಲಿದು ಬಂದಿತ್ತು. </p><p>ಮೊನಾಲಿಸಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ತನ್ನ ಗೆಳಯ ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಎಂಬುವವರ ಜೊತೆ ನಿನ್ನೆ (ಮಾರ್ಚ್ 11) ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. </p><p>ಈ ಕುರಿತು, ಅದೇ ಮಹಾಕುಂಭದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕದಿಂದ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಹರ್ಷ ರಿಚಾರಿಯಾ ಎಂಬುವವರು ಮೊನಾಲಿಸಾ ಮದುವೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ನಾನಿದನ್ನು ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ–2 ಪ್ರಚಾರ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ–3. ಮೊನಾಲಿಸಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ–2ರ ಪ್ರಚಾರ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಮೊನಾಲಿಸಾ ನಟಿಸಿರುವುದು ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ–3. ಮಹಾ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮಣಿಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಹುಡುಗಿಯು ತನ್ನ ಸುಂದರವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿಬಂದವು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕದಿಯುವ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮುಗ್ಧ ಮೊನಾಲಿಸಾಳ ತಲೆಕೆಡಿಸಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ಮರುಳಾದ ಮೊನಾಲಿಸಾ, ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 300 ಜನರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದು ರಿಚಾರಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ವಿವಾಹವಾದ ಬಳಿಕ, ಆಕೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹತ್ತಾರು ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>