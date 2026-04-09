‘ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್’ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ನಮ್ದೇ ಎಂದ ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಡಾಲಿ

ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ 'ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್' ಚಿತ್ರದ 'ಎದೆ ಎತ್ತು, ತೊಡೆ ತಟ್ಟು ಬೆಂಗ್ಳೂರು ನಮ್ದೇನೆ' ಎಂಬ ಹಾಡು ನಾಳೆ (ಮಾರ್ಚ್ 9) ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್, 'ಇವರ ಹಾಡು ಕೇಳದೇ ಇರೋ ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗರು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಒಬ್ಬ. ಎಷ್ಟೋ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳಿಗೆ 'ಗುರು' ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾವ್ರೆ ನಾಳೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಅವರು ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಡಾಲಿ ಅವರು ಸಖತ್ ಆಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಗಭೂಷಣ, ವಿನಯಾ ಪ್ರಕಾಶ್, ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ, ಗುರುದತ್ ಸೇರಿ ಅನೇಕರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ರಾಯ್ ಅವರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣ, ನವನೀತ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.