‘ಸಿನೆರಮಾ’ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಿರುಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಏ.9ರಂದು

<p>ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಅಮೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ದೃಶ್ಯ ಸಂವಹನ (ವಿಸ್ಕಾಂ) ವಿಭಾಗವು ಏ.9ರಂದು ‘ಸಿನೆರಮಾ–2026’– 8ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕಿರುಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಎರಡು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಓಪನ್ ವಿಭಾಗ: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕಿರುಚಿತ್ರದ ಅವಧಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು 40 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಮೀರಬಾರದು. ಚಿತ್ರಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. 2025ರ ಜ.1ರ ನಂತರನಿರ್ಮಿತ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಮಾ.30ರೊಳಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ಅಮೃತ 60 ಗಂಟೆಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಚ್ಯಾಲೆಂಜ್: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಐವರ ತಂಡವು 60 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರುಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಈ ಸವಾಲು ಏ.2ರಂದು ಸಂಜೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಏ.5ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವುದು. ವಿಜೇತರು ಒಟ್ಟು ₹ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನೋಂದಣಿ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊ.ಸಂ. 99725-42599 (ಶಮಿಕಾ ಶ್ರೀಹರಿ) ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260329-39-1013404670</p>